Precipita dal secondo piano di un palazzo a Posatora, i vicini sotto choc danno l'allarme: donna in prognosi riservata

ANCONA – A dare l'allarme sono stati i vicini, spaventati dal rumore sordo di un tonfo e dai lamenti di una donna. Quando si sono affacciati e l'hanno vista a terra, sanguinante, hanno subito contattato il 112. Ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Torrette la sessantenne precipitata dalla finestra del suo appartamento secondo piano in zona Posatora.

Precipita dal secondo piano, gravissima una donna

Un volo di circa 7-8 metri, dopo il quale è miracolosamente sopravvissuta, anche se ora versa in gravi condizioni.

Il soccorso è scattato attorno alle 16. Sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Gialla di Falconara che ha provveduto ad accompagnare la donna all'ospedale di Torrette. Era cosciente, i suoi parametri vitali erano stabili, tuttavia ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. Sul posto anche i carabinieri per indagare sulle cause della caduta: non è ancora chiaro se si sia trattato di un fatto accidentale o di un gesto volontario.