Insulta e aggredisce l'ex compagna poi la fa volare con una spinta lungo la scalinata

ANCONA - Momenti di grande trambusto quelli vissurti ieri a Posatora dove una donna di 40 anni, sudamericana, secondo gli elementi acquisiti sarebbe stata aggredita dall'ex compagno: l'uomo dopo alcune insistenze ha forzato la porta della casa della donna e secondo i racconti della vittima sarebbe stata spinta per poi cadere lungo la scalinata. Sul posto oltre alla Croce Gialla che ha portato la donna al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

