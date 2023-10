Ancona, coltelli e droga: denunciati due giovani di 20 e 23 anni sorpresi dai carabinieri durante un controllo

ANCONA Durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri di Ancona hanno denunciato in stato di libertà due persone, un 20enne ed un 23enne, presunti responsabili dei reati di porto di oggetti atti ad offendere e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli episodi

Il primo episodio si è verificato proprio nel capoluogo dopo che è stata fermata, in Corso Amendola, una Lancia Y: durante la perquisizione (nata dall'insolito nervosismo degli occupanti) il 20enne alla guida, è stato trovato con un grosso coltello da cucina con lama della lunghezza di circa 15 cm e, nelle tasche dei pantaloni del passeggero, un frammento di hashish del peso complessivo di circa due grammi. Il secondo episodio si è invece verificato a Falconara Marittima. I militari, nel corso dell’attività, hanno controllato tre giovani del posto: tutti sono stati trovati in possesso di modici quantitativi di hashish e, per questo motivo, sono scattate le perquisizioni domiciliari. In un caso, in casa del 23enne, sono stati trovati ulteriori 15 grammi di hashish già suddivisi in dosi confezionate in un involucro termosaldato in cellophane, nonché tutta la strumentazione atta al relativo taglio e confezionamento.