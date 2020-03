Centra il "cinque" e vince oltre 54mila euro al SuperEnalotto

ANCONA - Il SuperEnalotto ha baciato Ancona con una vincita punti 5 da 54.319,39 euro, realizzata sabato 29 febbraio, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Picciafuoco situato in via C. Colombo, 3. Da ricordare che nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 443.441 vincite. Il Jackpot di SuperEnalotto intanto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di martedì 3 marzo ben 29.500.000,00 euro.

