Uomo di 97 anni sale sul tetto per buttarsi di sotto, salvato da un poliziotto fuori servizio e da un vigile urbano

ANCONA - Momenti di panico quelli vissuti questa mattina quando 97enne che voleva buttarsi dal tetto è stato salvato questa mattina in zona del Pinocchio. Verso le 8.30 l'uomo era salito sul tetto attraverso un lucernario, approfittando dell'assenza del badante. A fermarlo sono stati un poliziotto fuori servizio che si trovava in zona e un agente della polizia locale. Sono saliti anche loro sul tetto e sono riusciti a prenderlo di spalle prima che si gettasse di sotto da un'altezza di almeno dieci metri. Importante anche il supporto del presidente della Croce Rossa che si trovava anche lui per caso sul posto ed è salito sul tetto. L'anziano è stato adagiato poi su una barella portata a terra dall'autoscala dei vigili del fuoco. Il 97enne è stato portato in ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa.

