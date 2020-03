Ladri scatenati nella Valdaso: portano via tutti i gioielli ma lasciano le chiavi dell'auto

FERMO - Segnalati alcuni tentati furti lungo i centri della Valdaso, in particolare fra Pedaso, Monterubbiano e Petritoli. In un caso i malviventi sono riusciti a entrare in un’abitazione, al momento vuota, fuggendo con alcuni oggetti preziosi scovati in un cassetto e alcuni orologi. Non hanno invece toccato le chiavi dell’auto, una Volkswagen Golf.

Negli altri due casi si tratta invece di tentati furti: in uno i ladri sono scappati forse perché hanno sentito i proprietari tornare a casa, in un altro non sono riusciti a entrare in casa a causa della presenza di una porta blindata. In zona, tre mesi fa, i malviventi erano entrati in un’abitazione mentre i proprietari stavano facendo cena. Messi in allarme dai rumori, i padroni di casa avevano iniziato a urlare e a quel punto, visto il clamore delle grida, i topi d’appartamento avevano preferito desistere. Erano infatti fuggiti via senza portare via nulla.

