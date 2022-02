Rinasce il Centro Tennis di Pietralacroce: affidato in concessione per vent'anni. E riaprirà anche il ristorante

ANCONA - Adesso è ufficiale: sarà il Tennis Club Ancona del presidente Paolo Mazzarini a gestire, per i prossimi 20 anni, il centro tennis di Pietralacroce. È l’esito del bando emesso dal Comune di Ancona, che dopo aver ottenuto la proprietà dell’impianto con una permuta con la Regione Marche della ex caserma Fazio, ora assegna appunto la gestione della splendida struttura, sede in passato di tanti eventi a livello nazionale ed internazionale e punto di riferimento per gli appassionati dello sport della racchetta.



L’ufficialità, che peraltro era una cosa quasi scontata visto il Tennis Club Ancona, in sinergia con l’Artigiana Elettrika srl, era stata l’unica a presentare domanda ufficiale dopo la manifestazione d’interesse di altre due società, che poi non hanno presentato l’offerta concreta, è arrivata con la pubblicazione della determina comunale dell’Ufficio Sport n.191 da cui si evince che rispetto al canone annuo richiesto dal bando di 13.000 euro c’è stato un rialzo dell’84,65% (quindi arriverà a 24.000 euro) con un ribasso del 10% rispetto ai lavori di adeguamento stimati in 500.000 euro. Oltre all’impianto - 7 campi da tennis, di cui 5 coperti e un sesto a settembre - è prevista anche la gestione del bar/ristorante che potrà anche essere affidato a terzi e riservato non solo ai soci. Il robusto restyling del complesso prevede la realizzazione di coperture pressostatiche e l’installazione di proiettori a led.



Verrà garantito il ripristino di tutti i percorsi pedonali di collegamento ai campi da gioco, compreso il consolidamento statico del muro di contenimento a lato del parcheggio riservato agli atleti; la realizzazione, dopo la demolizione, di una nuova veranda per il ristorante. La gradinata della tribuna (che sarà dotata di 500 posti), al di sotto della quale si trovano i servizi igienici, verrà impermeabilizzata e saranno ripristinate anche tutte le parti ammalorate a cause delle infiltrazioni d’acqua.



«Sono molto soddisfatto – afferma- l’assessore allo Sport Andrea Guidotti – perché abbiamo riconsegnato lo storico impianto alla città. E’ stata un’operazione fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e sono sicuro che il club assegnatario, che ha avuto la gestione temporanea degli ultimi anni, saprà contribuire a valorizzare la struttura con la competenza e passione che ha mostrato fino a questo momento».

Soddisfattissimo anche il presidente del Tennis Club Ancona Paolo Mazzarini. «È un premio a quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni – dice -. Abbiamo sempre creduto in questo progetto. Le priorità sono l’apertura del ristorante entro l’estate poi il rifacimento completo degli spogliatoi e lavori importanti dal punto di vista della sostenibilità energetica ed economica. Potremmo dedicarci- prosegue- anche alla programmazione sportiva, appena sarà compatibile con i lavori ed a pensare a riportare il tennis che conta ad Ancona». Ricordiamo che il club ha circa 180 soci ed occupa, fra agonistica e scuola tennis, 2 maestri e 5 istruttori, oltre a 4 custodi e 3 addetti alla segreteria.

