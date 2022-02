Bimba di otto anni azzannata da un rottweiler in casa dell'amichetta: operata d'urgenza per 5 ore. Sequestrato il cane

MONTEMARCIANO - Bimba di otto anni azzannata da un rottweiler in casa dell'amichetta: operata d'urgenza per 5 ore. Il fatto è avvenuto la settimana scorsa ma è stato comunicato soltanto oggi, la bimba è finita in ospedale dopo che il cane l'ha attaccata in casa di un'amica che stava visitando a Montemarciano. L'animale l'ha azzannata provocando gravi lesioni in particolare al polpaccio. La piccola è stata operata d'urgenza all'ospedale pediatrico Salesi; l'intervento è durato circa cinque ore. Ora la bimba sta meglio e sta seguendo il decorso postoperatorio a casa con una prognosi di 30 giorni. Il cane è stato sequestrato dall'Asur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA