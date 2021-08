Il camion resta impantanato nella battigia: sfilata di mezzi pesanti tra gli ombrelloni per liberarlo

ANCONA - Fuori programma questai mattina alla spiaggia di Collemarino dove un camion di Anconambiente entrato in spiaggia alle prime luci dell’alba per la pulizia dell’arenile è rimasto impantanato nel bagnasciuga. A nulla sono i valsi i tentativi dell’autista di liberare il mezzo. A questo punto dal deposito di Anconambiente è uscito un secondo mezzo per tentare di sbloccare la situazione ma anche in questo caso non c’è stato verso di liberare il veicolo. Nel frattempo in spiaggia hanno iniziato ad arrivare i primi bagnanti cosa che ha spinto il personale di Anconambiente a chiamare i vigili del fuoco. E sono stati proprio i pompieri con il loro intervento a risolvere la situazione anche se i tre mezzi per uscire dalla spiaggia hanno dovuto percorrere il tratto di costa tra Collemarino e Falconara. Un corteo di mezzi pesanti a cui si è aggiunto in testa il quad della Croce Gialla di Ancona il cui personale ha invitato attorno alle 10,30 i bagnanti a rimuovere sdraie e lettini per consentire il transito di questi veicoli.

APPROFONDIMENTI CIVITANOVA Paura sul lungomare: volano schiaffi tra due uomini, poi uno estrae... L'INDAGINE Scopre spese fatte con la sua carta di credito, chiede spiegazioni e...

Ultimo aggiornamento: 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA