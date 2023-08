Calcio, la nuova Ancona si presenta alla città: segui la nostra video diretta

ANCONA - Presentazione ufficiale per l’Us Ancona 2023-2024 ai tifosi e alla città. La cornice è quella del Passetto, tutti a sedere sugli scalini: sul palco dirigenti, tecnici e giocatori compresi alcuni ospiti d’onore come il campione del mondo di scherma Tommaso Marini (assente per impegni sportivi la medaglia d’oro mondiale di salto in alto Gianmarco Tamberi che domani sarà di scena a Zurigo). Presentatori dell’evento lo speaker dello stadio Del Conero Roberto Cardinali e la storica voce di Radio Tua, nonchè addetto stampa del club, Paolo Papili.

