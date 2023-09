Ancona, il baby bullo delle rapine ai ragazzini evade dai domiciliari e va in carcere a 20 anni

ANCONA - Il baby bullo accusato di rapine ai danni due minorenni non rispetta gli arresti domiciliari edevade dalla comunità: i poliziotti della Questura di Ancona lo portano in carecere a 20 anni. Il giovane è ritenuto responsabile di due rapine commesse nel centro di Ancona ai danni di ragazzini minorenni: la prima consumata alla fine di dicembre 2022, in ore serali, nei pressi delle scuole Faiani di via Oberdan ai danni di due minorenni, e la seconda perpetrata a marzo del 2023 in Piazza Pertini in danno di ulteriori due minorenni. Nel maggio scorso il Gip Iaveva sottoposto il giovane alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari presso una comunità di accoglienza di questo Capoluogo. Ma il 25 agosto è evaso e ciò, oltre all ripetute violazioni delle regole della civile convivenza con gli altri ospiti della comunità, gli è costato l'entrata nel carecere di Montacuto.

Choc in spiaggia a Porto Recanati: i passanti ritrovano il cadavere di un uomo ​nella zona della pineta

Coltello e droga, ragazzi nei guai

Sopresi con hashi e un coltello in via Santo Stefano: due venetenni denunciati.

La polizia, durante un controllo, li ha notati in atteggiamenti sospetti, uno, infatti, cercava di disfarsi di qualcosa. E infatti in un pacchetto di hashish sul tappetino dell'auto c'erano poco meno di 5 grammi di hashish, mentre altri 0,4 erano in altro pacchetto. Inoltre, uno dei due evava anche un coltello multiuso.