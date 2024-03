ANCONA L’allarme roditori, stavolta, è scattato nella palestra delle medie Pascoli di via Cadore. Dopo l’avvistamento, nella giornata di ieri è scattata subito la chiusura dell’impianto per permettere ai tecnici della ditta incaricata dal Comune di svolgere gli accertamenti del caso. Del topo, però, nessuna traccia. Ma ciò non ha impedito agli operatori di spendersi per una disinfestazione straordinaria necessaria in via cautelativa.

All’interno della palestra non sono state piazzate trappole (nemmeno meccaniche) mentre sono state implementate le esche topicide nei pressi del plesso e del punto di accesso che - si presume - il simpatico roditore abbia usato per farsi strada. Il verde urbano presente nelle vicinanze della scuola non ha aiutato ma proprio in questi giorni erano in corso degli interventi sugli impianti della palestra, in particolare su un locale caldaia collegato. Gli scavi ed i rumori potrebbero aver disturbato l’animale che poi, approfittando del cantiere, potrebbe essere riuscito ad intrufolarsi nell’istituto.

Rispetto ad altri casi verificatisi qualche settimana fa, le Pascoli non sono state trattate come un’emergenza ma nell’ottica della prevenzione. «Durante il sopralluogo, i tecnici specializzati non hanno riscontrato tracce» spiega Lucia Cipolla, dirigente dell’Istituto Comprensivo Novelli Natalucci. E ancora: «Si sta provvedendo alla derattizzazione al fine di non sottovalutare nulla e dare garanzia di sicurezza e salubrità agli ambienti». «Domani (oggi, ndr) la Direzione avviserà le famiglie sulla ormai imminente riapertura della palestra» continua la preside.

Perché ora, stabilite le contromisure, il problema è la chiusura di un impianto che serve anche diverse società sportive giovanili, come i corsi di minivolley che si svolgono durante il pomeriggio. Per non parlare dei circa 450 alunni del plesso Leopardi-Pascoli, tutti giovanissimi e che non aspettano altro che l'ora di educazione fisica. «Domattina (stamattina, ndr) risentirò i tecnici e saprò essere più precisa» risponde Cipolla. Forse già domani. «La scuola, in quanto responsabile per la salute dell'utenza e del proprio personale, non trascura possibili segnalazioni» conclude la dirigente. Non ci resta che attendere.