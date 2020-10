Sulla variante come in Formula 1: fotografato mentre sfreccia a 180 km/h, in arrivo la maxi multa

ANCONa - È sbucato poco più avanti del Comando della Guardia di Finanza, poi una volta imboccato il rettilineo non ha esitato a pigiare sul pedale dell’acceleratore raggiungendo la velocità di 180 km/h.

LEGGI ANCHE:

Camion in fiamme, chiusa l'autostrada: traffico in tilt e lunghe code sul tratto "maledetto" dell'A14

Super telecamere e algoritmo speciale contro le auto sospette. Il Comune vuole accendere 33 varchi leggi-targhe

Il fatto è accaduto la scorsa settimana lungo la variante alla Statale 16 e la velocità è stata rilevata da una postazione mobile della Polizia Locale di Ancona che si era posizionata poco più avanti.



Una velocità cosi elevata che il conducente non si è nemmeno accorto della presenza degli agenti nè tanto meno dei cartelli stradali posizionati per avvertire che era in atto il controllo della velocità. Vista la situazione il personale della Municipale ha preferito per motivi di sicurezza non fermare il veicolo che comunque è stato immortalato dalla telecamera montata sul tele laser. Una volta esauriti gli adempimenti burocratici del caso con tanto di foto, la multa a questo improvvisato pilota di formula1 cittadina ammonterà a 829 euro, 10 punti di decurtazione sulla patente che verrà sospesa per un periodo di 6 mesi. Nel caso di un neopatentato alla guida i punti della patente decurtati saranno 20 con un incremento del 30% sulla sospensione della patente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA