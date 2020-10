Camion in fiamme, chiusa l'autostrada: traffico in tilt e lunghe code sul tratto "maledetto" dell'A14

GROTTAMMARE - Camion in fiamme sull'autostrada: va ancora in tilt, tra lunghe code e rallentamenti, il tratto "maledetto" dell'A14 nel sud delle Marche.

Alle ore 09:20 circa sull’autostrada A14 Bologna - Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 298,3.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Ancona.

Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l’uscita a Grottammare, si consiglia di seguire la Statale 16 “Adriatica” per poi rientrare in autostrada a Pedaso.

