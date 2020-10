Incidente choc: fuori strada un furgoncino carico di bombole d'ossigeno. Conducente all'ospedale

OFFIDA - Prima delle ore 13, in contrada Ciafone di Offida un furgone che trasportava 22 contenitori di ossigeno liquido da 30 litri ciascuno più 6 bombole di ossigeno terapeutico è finito fuori strada per cause che sono in corso di accertamento. I vigili del fuoco di Ascoli hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e del suo contenuto. Il conducente del mezzo è stato condotto all’ospedale di Ascoli per accertamenti.

