Assalto a bancomat e cassaforte delle Poste: rubati 100mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Colpo grosso alle Poste di via Scataglini in zona Baraccola ad Ancona: ladri in fuga con circa 100mila euro.Il colpo è avvenuto nella notte: i malviventi hanno manomesso il sistema di allarme e videosorveglianza, le immagini infatti si interrompono poco dopo il loro arrivo. Hanno dato l’assalto, con una fiamma ossidrica, al bancomat e alla cassaforte, fuggendo poi con una cifra vicina ai 100mila euro.