Trovato con 141 involucri di cocaina: arrestato ad Ancona lo spacciatore "imprendibile"

ANCONA- Sono servite diverse settimane di indagine alla Polizia di Ancona fino a quando, nei giorni scorsi, gli agenti hanno chiuso il cerchio. A finire in manette detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio è stato un giovane 27enne di origini albanesi, irregolare sul territorio, trovato in possesso di 141 involucri di cocaina purissima per un peso di un etto e 25 grammi. Insieme alla droga, al giovane sono stati trovati anche 1800 euro da ritenersi come guadagno dell'attività illecita.

Lo spacciatore imprendibile

La particolarità va ricercata nel fatto che lo stesso giovane risultasse, da tempo, imprendibile per le modalità di spaccio. Non era noto sapere, infatti, dove avesse stabilito la propria residenza visto e considerato che, lo stesso, era solito noleggiare autovettura in utta Italia per non essere rintracciato unendo sistemazioni occasionali all'interno di bed&breakfast e residence della provincia. Decisiva, nelle indagini, una Fiat Cinquecento presa a noleggio dal 27enne nei pressi di Roma. La stessa auto, che aveva destato il sospetto di essere in attesa di potenziali clienti, è stata poi fermata in un secondo momento a Marina di Montemarciano e da lì sono scattate le perquisizioni. Il residence dove dimorava era stato individuato nei giorni precedenti proprio tracciando i movimenti della Cinquecento.