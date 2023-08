SENIGALLIA Albergatore, imprenditore e mecenate. Questo e molto altro è stato Otello Baldini, già presidente della Vigor Senigallia. E’ morto mercoledì notte a 93 anni. Aveva iniziato la sua lunga carriera di imprenditore affermatosi nel campo dell’edilizia e dell’accoglienza da patron del SenbHotel. Aveva progettato e costruito l’albergo, antesignano dei moderni art-hotel. Mario Giacomelli, suo grande amico, gli aveva dedicato una collezione nel 1972, anno di apertura della struttura ricettiva. L’aveva esposta nella sala del ristorante. Suo era stato anche l’hotel La Vela.

I ricordi

Lui e la moglie Ornella, scomparsa due anni fa, erano stati la coppia d’eccellenza nell’ospitalità senigalliese. Baldini ha sempre interpretato un turismo d’avanguardia, lungimirante nel comprendere l’evoluzione del settore. Capacità di precorrere i tempi messa anche al centro del suo impegno sindacale nel Consiglio e nella Giunta di Federalberghi Confcommercio Nazionale. Una figura di spicco, per alcuni un monumento dell’imprenditoria del panorama senigalliese, come sottolinea Massimiliano Polacco direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali e segretario generale Federalberghi Confcommercio Marche: «Se ne va in primis un amico – dice –, una persona che nel corso degli anni è stata capace di costruire rapporti solidi, fatti di correttezza e cordialità. Otello era un signore d’altri tempi, una persona di grande autorevolezza e un imprenditore illuminato che ha fatto la storia non solo a Senigallia dove era un punto di riferimento». E’ stato anche presidente di Federalberghi Confcommercio. «Si è distinto per il suo equilibrio, la capacità di mediazione e di relazione – prosegue Polacco -. E’ stato davvero un bravo presidente capace di comprendere, molto prima di altri, gli asset di sviluppo del settore turistico nostrano e di cogliere la sfida per far compiere al settore un salto di qualità». «Ho conosciuto Otello Baldini e la moglie - l’intervento di Massimo Bello, presidente del consiglio comunale -. Due splendide persone, brave nel loro lavoro, gentili e professionali nell’accoglienza degli ospiti nelle loro strutture alberghiere. Insieme hanno rappresentato un’eccellenza del turismo della nostra città. Alla famiglia va il mio personale cordoglio e quello del consiglio comunale di Senigallia». Otello Baldini è stato anche socio fondatore del Gruppo Imprenditori Senigalliesi, che così lo ricorda: «Intramontabile protagonista delle storia cittadina, imprenditore, mecenate, sportivo, maestro di ospitalità turistica, inesauribile animatore, elegante e generoso compagno dei nostri ricordi». Negli anni ’70 è stato anche presidente della Vigor. I funerali si terranno domani alle 9 presso la chiesa del Portone. Lascia i figli Federico, Isabella e Carlotta e gli amati nipoti.