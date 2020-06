Non versa per quattro anni la tassa di soggiorno, denunciato un albergatore

SENIGALLIA - I finanzieri della Tenenza di Senigallia, nel quadro delle attività di indagine per la repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, all’esito di approfonditi accertamenti, hanno sottoposto a sequestro nelle scorse settimane, su disposizione del Gip del Tribunale di Ancona, dr.ssa Sonia Piermartini, 40.000 euro relativi alle imposte di soggiorno per le stagioni estive dal 2013 al 2017, non versati da un gestore alberghiero nelle casse comunali.



LEGGI ANCHE:

La strage in discoteca «Un secolo di carcere alla banda dello spray». I pm: «Scippavano ragazzini per fare la bella vita, raccolte prove schiaccianti»

L’attività trae origine da una segnalazione del Comune di Senigallia e ha riguardato una rinomata struttura ricettiva nelle adiacenze della famosa spiaggia di Velluto, che per oltre un quadriennio addebitava e riscuoteva, come previsto dalla normativa, ai propri clienti, italiani e stranieri, l’imposta giornaliera di soggiorno destinata all’ente pubblico per le proprie finalità istituzionali e che, invece, tratteneva illecitamente.



L’amministratore della citata struttura ricettiva di Senigallia è stato denunciato per peculato, reato punito con la reclusione da quattro a dieci anni, alla Procura della Repubblica di Ancona e l’intero importo, su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.



L’imposta di soggiorno per il Comune di Senigallia, città connotata da una forte vocazione turistica, costituisce un’importante risorsa per il bilancio comunale e la sua evasione comporta per i titolari di alberghi o di bed and breakfast – che hanno l’obbligo di esigere le somme dovute dai turisti – responsabilità sia penali quali “incaricati di pubblico servizio” sia per danno erariale come “agenti contabili”, in quanto gestiscono denaro pubblico per conto dei Comuni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA