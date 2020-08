Appartamento in fiamme, due famiglie portate in salvo dai pompieri con l'autoscala

AGUGLIANO - I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 17.35 circa ad Agugliano in via Trento per un incendio appartamento. Sul posto sono presenti la squadra di Osimo in collaborazione con l'autobotte di Jesi e l'autoscala di Ancona che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona dell'intervento. Due Famiglie sono state tratte in salvo con l'ausilio dell'autoscala. © RIPRODUZIONE RISERVATA