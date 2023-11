PESARO Da ieri la Carpegna Prosciutto è tornata nuovamente in palestra dopo il lunedì di riposo, con una doppia seduta di lavoro, in vista del prossimo match di campionato in programma domenica 19 novembre alle 19.30 a Cremona contro la Vanoli, che in questo momento come la Vuelle ha ottenuto tre vittorie e quattro sconfitte nel suo cammino in A.

Gli avversari

I prossimi avversari della Carpegna Prosciutto sono stati molto bravi nella scorsa stagione a tornare subito nella massima serie, dopo la retrocessione avvenuta nella stagione 2021-22. La società lombarda ha confermato in panchina coach Demis Cavina che ha riportato la squadra in A. Confermati anche diversi giocatori della passata stagione, ad iniziare dall’ex Vuelle Trevor Lacey, guardia americana, che giocò proprio la sua prima stagione da professionista nel 2015-16 con la maglia biancorossa, facendo subito vedere tutte le sue grandi potenzialità, visto che dopo la stagione giocata a Pesaro approdò prima a Sassari, poi al Lokomotiv Kuban, in Nba Development League, in Germania e poi nuovamente in Italia prima a Udine e poi appunto a Cremona. Lacey è stato anche sfortunato nella sua carriera, visto che ha subito un paio di pesanti infortuni e ora si sta riprendendo tutto quello che si merita. Altra vecchia conoscenza per i tifosi biancorossi è Simone Zanotti, che con la Vuelle ha disputato quattro stagioni ed è arrivato nella città del torrone nel finale della passata stagione. Altro ex biancorosso riconfermato è il lungo Paul Eboua, mentre l’ala Andrea Pecchia che già conosce molto bene il campionato di A avendolo giocato con Cantù. La Vanoli ha confermato poi la guardia Davide Denegri, e l’ala Matteo Piccoli, entrambi alla prima esperienza in A da protagonisti. Chiudono il gruppo di giocatori italiani i giovani Tommaso Vecchiola e Filippo Galli. Passando ai giocatori stranieri Cremona si è affidata all’ex lungo di Brindisi Nathan Adrian, nello scorso campionato protagonista in A2 con Forlì. La Vanoli aveva scelto inizialmente lo statunitense Jordan Bone alla sua prima esperienza in Italia come playmaker, prima che il rapporto tra le due parti si concludesse consensualmente, e al suo posto è arrivato nello stesso ruolo Marcus Zegarowski alla sua prima esperienza come giocatore professionista fuori dagli Stati Uniti.

Le scelte

Anche quello della guardia americana Wayne McCullough è un volto nuovo per il nostro campionato, ma non per il basket europeo, visto che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della formazione turca del Darussafaka, dove in questa annata gioca l’ex biancorosso Mouhammad -Alì Abdur-Rahkman. Anche il centro americano Grant Golden arriva per la prima volta nel nostro campionato, dopo che nella passata annata era con la maglia della formazione dei Grand Rapids Gold che milita nella Nba Development League. Nel frattempo ieri sono stati designati i tre arbitri che dirigeranno la sfida di domenica al Palaradi, si tratta dei signori Carmelo Paternicò di Piazza Armerina, Alessandro Nicolini di Bagheria e Marco Catani di Pescara.