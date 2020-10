La Lube travolge anche Milano e allunga in classifica

CIVITANOVA - Per l'ultima volta di fronte al suo pubblico, sia pure presente in misura esigua, la Lube ha battuto con il massimo scarto anche l'Allianz Milano, che pure era terza in classifica e aveva conquistato fin qui ottimi risultati. I ragazzi di De Giorgi si sono imposti con i parziali di 25-20, 26-24, 25-22 dimostrando una volta di più di essere un gruppo di grande valore e in crescita nel rendimento. In classifica resta al comando Perugia, che ha sempre vinto da tre punti, mentre la Lube una volta è stata costretta al tie break, e intanto, mentre le altre squadre perdono terreno, si avvicina lo scontro diretto tra le due maggiori candidate al primo posto in regular season. Il campionato continuerà regolarmente, almeno per ora, sia pure senza il pubblico.

