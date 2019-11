La Supercoppa va alla Sir Perugia, con la Lube grande delusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Laha vinto la Supercoppa italiana all'eurosuole Forum di Civitanova, battendo al tie break dopo una partita bellissima ed emozionante la Leo Shoes Modena . La squadra affidata da quest'anno al belga Vital Heynen ha conquistato così il primo trofeo della stagione dopo un match intensissimo, vinto con parziali di 27-25, 23-25, 25-23, 18-25, 15-12.LaCivitanova, sconfitta nella semifinale di venerdì per 3-1 da Modena, è la grande delusa della final four marchigiana, ma c'è da dire che nel primo trofeo dfella stagione grande è sempre il tasso d'imprevedibilità, non a caso Perugia era la squadra, delle quattro in lizza, che aveva deluso nelle prime giornate di campioneto.La Lube tornerà in campo giovedì, sempre in casa, contro la Top Volley Latina