Primo acquisto per la Lube, dalla Toscana arriva Marco Falaschi

CIVITANOVA - Quasi a voler inaugurare la Fase 2 con un segnale di ripartenza, la Lube ha dato il via al volley mercato. La società di Civitanova ha infatti annunciato l'ingaggio, con contratto annuale, delpalleggiatore Marco Falaschi, 33 anni 187 centimetri di altezza, lo scorso anno in serie A2 con la Emma Villas Siena.



Il nuovo regista toscano sarà il secondo palleggiatore, alle spalle di Luciano De Cecco (non ancora ufficializzato) ed è cresciuto nelle giovanili del Santa Croce (la sua città e società con cui ha disputato anche diverse stagioni in A2). Falaschi torna nel massimo campionato dopo le esperienze di Castellana Grotte (dal 2010 al 2013) e 2018-2019. Per il neo biancorosso anche cinque stagioni all’estero tra il 2013 e il 2018 con il Budvanska (Montenegro, titolo e coppa nazionale) e in Polonia con Gdansk (coppa nazionale e supercoppa), Katowice e Zaksa (Final Four di Champions League). Marco Falaschi ha anche vestito la maglia della Nazionale, vincendo i Giochi del Mediterraneo 2013.

Nell'organico biancorosso Falaschi prende di fatto il posto del belga Stan D'Hulst, tornato in patria Ultimo aggiornamento: 16:17

