Megabox Vallefoglia e Balducci Macerata pronte ai playoff per la Serie A1

ANCONA - Mancano ancora gli ultimi recuperi delle partite rinviate, ma anche la poule promozione della Serie A2 femminile di volley si è ormai conclusa ed arrivano i primi verdetti, con l'Acqua & Sapone roma trionfalmente promossa in serie A1 ed altre otto squadre pronte a dare il via ad una incandescente fase playoff per decretare un'altra promozione. Tra le otto candidate al massimo campionato ci sono anche le due marchigiane Megabox Vallefoglia e Cbf Balducci Macerata, entrambe sconfitte nell'ultimo turno (Meganox-Marsala 2-3 e Sassuolo-Balducci 3-1) hanno concluso la poule rispettivamente in terza e quarta posizione. Nei quarti di finale dei playoff le pesaresi dovranno vedersela con il Soverato, le maceratesi con il Sassuolo. entrambe le squadre marchigiane avranno il vantaggio dell'eventuale bella da giocare in casa. Nell'eventualità in cui Megabox e Balducci dovessero entrambe superare il turno poi ci sarebbe il deby marchigiano in semifinale.

