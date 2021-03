La Cbf Balducci Macerata batte 3-0 Mondovì e vince la prima Coppa Italia della sua storia

RIMINI - La Cbf Balducci Macerata è in paradiso. Con una grande prestazione la squadra di Paniconi ha alzato al cielo la prima Coppa Italia della sua storia battendo in finale 3-0 la Lpm Bam Mondovì grazie ai parziali di 25-23, 25-20, 25-23. Prestazione maiuscola delle arancionere che, soprattutto a muro, hanno capitalizzato i break che hanno indirizzato l’incontro. La Coppa Italia di Serie A2 torna nelle Marche dopo quella vinta dalla Lardini Filottrano nel 2017 nella finale tutta marchigiana contro la Mycicero Pesaro. Per la Cbf Balducci Macerata è la ciliegina su una torta dolcissima fatta di 11 vittorie consecutive.

