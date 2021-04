Cbf Balducci Macerata, un'altra vittoria e la Serie A1 non è più un sogno

MACERATA - Battendo la Green Warriors Sassuolo per 3-0 (parziali di 27-25, 25-21, 25-20) la Cbf Balducci Hr Macerata ha consolidato il terzo posto in classifica nella poiule promozione del campionato di serie A2 di volley femminile ipotecando così la partecipazione ai playoff promozione e per di più da una posizione favorevole nella griglia di partenza della volata finale, che vedrà 8 squadre in lizza per una sola promozione. Tra le avversarie più temibili per le maceratesi c'è l'altra squadra marchigiana della Megabox Vallefoglia, che vincendo tutti e due i recuperi da disputare e l'incontro di oggi con la capolista Roma supererebbe addirittura la Balducci in classifica. Quel che è certo è che le due marchigiane dovrebbero avere il vantaggio dell'eventuale bella in casa nei quarti di finale playoff e una delle due squadre della regione avrà questo vantaggio anche in semifinale, anzi a questo punto non è impossibile pronosticare una sfida tra Balducci e Megabox proprio in semifinale playoff e questo vorrebbe dire avere una squadra marchigiana nella finalissima per salire nel massimo campionato.

Tornando alla partita con il Sassuolo, per quanto riguarda i punti realizzati, in doppia cifra ben quattro giocatrici, Lipska a 15, Marinelli e Renieri a 12, Mancini a 11.

