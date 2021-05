Megabox e Balducci partono alla grande nei playoff e ipotecano il derby

ANCONA - E' partito con due brillanti vittorie esterne il cammino delle due squadre marchigiane impegnate nei playoff promozione del campionato di Serie A2 femminile di volley. Sia la Megabox Vallefoglia che la Cbf Balducci Macerata hanno infatti vinto fuori casa le rispettive partite di andata dei quarti di finale, ora entrambe dovranno bissare il risultato domenica negli incontri di ritorno casalinghi. In caso di superamento del turno Megabox e Cbf Balducci si ritroverebbero l'unca contro l'altra in semifinale. In quel caso una marchigiana sarebbe sicuramente eliminata, ma con altrettanta certezza una squadra della nostra regione sarebbe nella finalissima per aggiudicarsi un posto nel massimo campionato.

Per quanto riguarda i quarti di finale la Megabox Vallefoglia si è imposta per 3-1 a Soverato, mentre la Cbf Balducci ha vinto al tie break a Sassuolo

