La Cbf Macerata vince la sesta di seguito e sale ancora in classifica

RAVENNA - Ancora un successo per la Cbf Balducci Macerata, che nel campionato di serie A2 femminile di volley, dopo essere stata quasi 50 giorni ferma per il Covid ha giocato sei partite nelle ultime tre settimane vincendole tutte, quattro delle quali al tie break. anche a Ravenna, sul campo della gloriosa Teodora, le maceratesi di Paniconi si sono imposte al quinto set, con parziali di 25-18, 16-25, 19-25, 25-14, 10-15 per le romagnole. con questa ennesima vittoria la Cbf Balducci sbarca al quinto posto della classifica, posizione che le darebbe diritto, se mantenuta nelle ultime due giornate, a disputare la poule promozione. Considerando che una delle paritte da giocare sarà contro il Montecchio Maggiore, fanalino di coda, la squadra maceratese ha ottime possibilità. A Ravenna è tornata di nuovo tra le protagoniste la slovacca Lipska, autrice di 17 punti. In testa alla classifica del girone Est rimane la Megabox Vallefoglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA