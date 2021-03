La Cbf Balducci fa 13 vittorie consecutive e si avvicina alla vetta

MACERATA - Con 24 punti di Aleksandra Lipska e 21 si Sofia Renieri, la CBf Balducci Macerata ha colto, in casa, ai danni dell'Acqua & Sapone Roma, la tredicesima vittoria consecutiva di questa sua incredibile stagione. La squadra di Luca Paniconi ha battuto per 4 volte su 4 due delle maggiori contendenti alla promozione in Serie A1 e a questo punto non si vede cosa abbia la squadra arancionera meno delle avversarie più accreditate. Contro Roma la Cbf si è imposta per 3-1, con parziali di 26-25, 25-14, 20-25, 25-13. E' rimasta invece ferma l'altra squadra marchigiana di seire A2 femminile, la Megabox Vallegoglia, ancora alle prese con i contagi Covid di alcune giocatrici, anche se la situazione si va normalizzando. Nella poule promozione in classifica Mondovì è a quota 48, poi Roma 47, Vallefoglia 44 e Macerata 41. Con Roma e Vallefoglia nche hanno una partita in meno

