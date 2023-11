Volley femminile, Bergamo esonera il coach pesarese Matteo Solforati: paga il difficile inizio di stagione

PESARO Continua il momento particolare degli allenatori marchigiani nel volley. L'ultima notizia, in ordine di tempo, era riferita ai saluti a fine stagione di coach Blengini dalla panchina della Lube in direzione Bulgaria per guidare la nazionale bulgara. Oggi, tuttavia, è stata un'altra la notizia che ha preso la copertina nazionale. Protagonista il tecnico pesarese Matteo Solforati.

Via Solforati da Bergamo

Da oggi (23 novembre), infatti, il coach non è più alla guida della Volley Bergamo 1991 (Serie A1) con la quale stava attraversando un periodo di grande difficoltà. La squadra è stata affidata al secondo Bigarelli in vista della sfida di domenica a Pinerolo.