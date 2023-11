Blengini, il post-Lube è già scritto: pronto per il tecnico un contratto con la nazionale Bulgara di cinque anni

CIVITANOVA Gianlorenzo Blengini, ex Ct della Nazionale e attuale tecnico della Lube Volley, potrebbe diventare presto il Commissario tecnico della Bulgaria. Sarebbe lui in cima alla lista della Federazione bulgara riunita a Sofia per il futuro della pallavolo nazionale. Le trattative sarebbero già in stato avanzato.

Il contratto

Blengini, che a maggio terminerà il proprio contratto con la Lube, è pronto a firmare il nuovo contratto di 3 anni più la doppia opzione per i due successivi.