World Cup in Bulgaria, Sofia Raffaeli torna nelle Marche con tre medaglie: un argento e due bronzi

Sofia Raffaeli, dopo l’argento nel concorso generale di ieri, ha conquistato tre medaglie nelle finali di specialità della World Cup bulgara, un argento alla palla e due bronzi rispettivamente a cerchio e clavette. La campionessa del mondo in carica ha aperto il programma delle finali al cerchio conquistando subito la prima medaglia di bronzo di giornata con 32.600 punti così come ha fatto in quella alle clavette con il personale di 32.150 passando per la final eight alla palla dove ha ottenuto un argento con 33.150.

Milena Baldassarri porta a casa un settimo e ottavo posto

Nella finale al nastro l'agente delle Fiamme oro della Polizia di Stato, è arrivata quinta con 29.800. Milena Baldassarri, invece, entrata nella final eight di palla e nastro, ha terminato la gara rispettivamente in settima e ottava posizione.