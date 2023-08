Europei, esordio vincente per le azzurre: facile 3-0 alla Romania

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 16 Agosto 2023, 12:22 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

VERONA - Tutto facile per le azzurre, inizia con il piede giusto l’Europeo dell’Italvolley femminile che all’esordio, giocato all’Arena di Verona, ha battuto per 3-0 la Romania con i parziali di 25-19, 25-19, 25-15. Bene Antropova al suo debutto in azzurro e schierata titolare al posto di Paola Egonu, ottima anche la prova di Degradi. Italia che tornerà in campo venerdì 18 agosto per il match contro la Svizzera alle 21.