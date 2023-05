Vis Pesaro, il presidente Bosco convoca una conferenza con giornalisti e tifosi: un rapporto da ricostruire

PESARO- Il presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco chiama a raccolta tifosi e stampa. E’ stata infatti indetta per sabato mattina (20 maggio), alle 11, una conferenza stampa «a chiusura della stagione 2022-2023», si legge nell’invito dell’appuntamento che sancirà la fine del silenzio stampa. «Oltre agli operatori della stampa - la specificazione - l’invito è esteso ad un responsabile per ogni gruppo organizzato del tifo biancorosso».

LEGGI ANCHE: Occhinero, la sconfitta ad Ancona è già alle spalle: «Tornerò più forte di prima, quanta gente è venuta a sostenermi»

Un rapporto da ricostruire

D’altronde c’è da ricostruire un rapporto con una parte della tifoseria, non propriamente tenera nei confronti di una proprietà che di errori a livello di prima squadra ne ha sicuramente commessi, ma che ha provato a risollevare in tutti i modi - anche cambiando tre allenatori - una nave che pareva sull’orlo del naufragio. Senza contare il fatto che, al di là di ogni discorso, la presidenza Bosco i suoi impegni li ha sempre onorati fino all’ultimo, a differenza di altri che non a caso sono stati penalizzati.