Occhinero, la sconfitta ad Ancona è già alle spalle: «Tornerò più forte di prima, quanta gente è venuta a sostenermi​»

ANCONA- La sconfitta con Simone Rao di sabato scorso, in un Palaindoor di Ancona gremito di tifosi anconetani, è già alle spalle per il pugile dorico Mattia Occhinero. Il campione non ha confermato il titolo italiano dei piuma ma con un lungo post pubblicato sulla propria pagina Facebook ha già lanciato nuovamente la sfida.

«Se ci ripenso mi vengono i brividi»

«Oggi a distanza di più di 24 ore dal match, e dopo un via vai dal pronto soccorso voglio spendere delle parole in merito a tutto.

Ringrazio tutti voi presenti all'evento, eravate veramente tanti anzi tantissimi e questa cosa mi ha reso felice perchè vedere tutta quella gente accorsa nel palazzetto della mia città per vedere una manifestazione di pugilato, (che fino a sabato era considerato uno sport sconosciuto), mi ha riempito veramente il cuore. Un tifo e un calore da stadio che se ci ripenso mi vengono i brividi»

Poi i ringraziamenti: «Ringrazio tutta la città di Ancona a partire dall'amministrazione comunale e da tutti i responsabili che collaborano con essa per far si che la manifestazione avesse la giusta location con i relativi permessi. Un doveroso grazie va alla Federazione Pugilistica Italiana ed a tutto il Rappresentanza Atleti - Comitato Marche - FPI per la puntualità in tutto. Grazie al mio manager, Michele Delle Fave, per avermi proposto questa nuova chance titolata e un ulteriore grazie va a Massimo Brognara per essersi sdoppiato in ogni situazione che si presentasse lungo il cammino di questo titolo ed aver lavorato duramente per farmi preparare al meglio con sparring partner di livello. Un grazie doveroso va a Massimiliano Duran per aver messo a disposizione la sua palestra, i suoi giorni liberi, i suoi atleti per me al fine di garantirmi una buona preparazione».

In conclusione: «Non posso non ringraziare loro, forse avete già capito di chi sto parlando. Sono i miei sostegni e le mie forze, perchè se dopo quel colpo preso mi sono tirato su con i denti e con tutto me stesso è stato solamente per renderli orgogliosi di tutto quello che fanno per me. Vabbè non mi dilungo troppo, sono loro Marco Cappellini, Carlo Censori, Andrea Tulli, Giuseppe Vesprini, Antonio Occhinero. Non esistono parole per dirvi quanto affetto e quanta stima provi io per voi. Siete il mio percorso, la mia spalla e la mia forza. Non posso non ringraziare chi mi ha fatto arrivare il giorno della pesa nel migliore dei modi, il mio fidato dottor Diego Vergoni e colei che mi ha fatto arrivare al top della forma in maniera impeccabile, l'inarrestabile Flavia Ruggieri. Siete formidabili in tutto, siete una forza ed avanti tutta sempre insieme. Infine ma non sicuramente per minor importanza, la mia ragazza Yassmine Feddadi. Colei che mi sostiene, supporta e mi aiuta in ogni mia scelta presa, che sia giusta o sbagliata. E' sempre affianco a me anche nei momenti più difficili. La mia carriera nel pugilato è per il 90% merito suo. Volevo rassicurarvi che dorico sta bene, che adesso mi attende un momento di relax per ricaricare le batterie e partire più forte per nuove guerre. Tornerò e torneremo a macinare più forte di prima ve lo assicuro».