PESARO Partiti. Ieri mattina, alle 7 in punto, la Vis si è spostata in direzione Trentino dove vivrà la fase clou del proprio ritiro precampionato. Facce distese e volti sorridenti ma comunque concentrati e consapevoli, in vista di una sette giorni a San Lorenzo Dorsino, alle pendici delle Dolomiti del Brenta, dove pure la versione passata biancorossa, quella inizialmente targata Sassarini, aveva sudato in prospettiva degli impegni ufficiali di Lega Pro.



Test di Serie A



L’arrivo verso l’ora di pranzo, coi pesaresi che al pomeriggio si sono subito allenati «in loco» agli ordini di mister Simone Banchieri e del suo staff (il vice Francesco Renzoni, i preparatori Giovannelli e Mantoni, l’uomo dei portieri Francesco Franzese). Vis che però oggi si sposterà a Temù, in provincia di Brescia, per un’amichevole di lusso. Il primo test match della Vis 2023-24 inizierà alle 16 e avrà come avversaria nientemeno che il Monza di Raffaele Palladino, che proprio ieri sullo stesso campo ha battuto 5-1 la Giana Erminio (spettacolare doppietta di Machin, sigilli dei fratelli Carboni, Valentin e Franco, zampata di Petagna).



Le attese



Impegno proibitivo per i rossiniani da cui, c’è da giurare, il mister si aspetta di vedere i giusti spirito e atteggiamento, ma anche qualche movimento provato nei primi giorni di allenamenti. Da segnalare che un gruppetto di tifosi biancorossi partirà apposta da Pesaro, per seguire «live» Vis-Monza, nonostante sia prevista la diretta televisiva dell’emittente Sky. Intanto la società biancorossa ha ufficializzato ieri altri due innesti. Si tratta di due entrate a titolo temporaneo, cioè di due prestiti annuali (fino al 30 giugno prossimo), formalizzati con il Venezia, club con cui la Vis ultimamente sta facendo diverse operazioni di mercato. Sono ufficialmente giocatori vissini il lusitano Afonso Peixoto, esterno sinistro del 2003, e il coetaneo Babacar Diop, attaccante di origini senegalesi. Andando con ordine, Peixoto - come ha ricordato vispesaro1898.it - «è di nazionalità portoghese ed è cresciuto in patria nella Academica de Coimbra. Messosi in luce per le sue qualità, è stato acquisito dal Venezia Fc che lo ha inserito inizialmente nella compagine Primavera. Nella linea difensiva biancorossa avrà certamente la possibilità di dare il suo contributo». In attacco, invece, come detto è arrivato Diop. Il 20enne senegalese, che nulla ha a che vedere col connazionale Abou Diop che giocò a Pesaro nel 2018-2019 con Colucci allenatore e che ora veste la maglia del Picerno, ha vissuto l’ultima stagione nel Novara: «Arrivato nel febbraio 2022, ha conquistato la promozione in C con la squadra piemontese».



Attacco sistemato?



Un rinforzo under per un reparto offensivo che nella presente sessione di mercato ha fatto registrare l’entrata di Youssouph Cheikh Sylla, pure lui originario del Senegal ma con un bagaglio di esperienze maggiore, trattandosi di un classe ’98 che vanta un curriculum di 141 partite tra Serie B (col Pordenone), C (ha vestito le casacche di Piacenza e da ultima Alessandria) e D (con gli emiliani del Carpaneto Chero e i piemontesi del Gozzano), condite da 41 gol e 12 assist. Confermato l’ex Empoli e Chievo Manuel Pucciarelli, così come il trequartista Davide Marcandella che ha una voglia matta di spaccare tutto dopo mesi ai box per la rottura del crociato, è tornato a Pesaro - dopo la breve parentesi del prestito a Padova - Kevin Cannavò, apparso motivatissimo nella prima settimana di allenamenti tenutasi all’ombra (si fa per dire) della Palla di Pomodoro. In uscita Mamadou Ngom, Ahmed Sanogo potrebbe anche rimanere in assenza di un’offerta congrua a un 2004. Sempre alla voci attaccanti è annoverabile Samuel Blue Mamona, pesarese del 2002 tornato alla base (in prestito dalla Cremonese) dopo le esperienze vissute nelle ultime due stagioni tra Vastese, Fiorenzuola e Imolese. Sulla carta un reparto ben assortito per lasciarsi alle spalle il mal di gol dello scorso torneo.