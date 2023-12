SENIGALLIA Alle 18.30 di stasera al Riviera delle Palme la Vigor chiude, contro la Samb seconda in classifica, il girone di andata. Clementi recupera Magi Galluzzi infortunatosi prima di Vigor-United Riccione, nella fase di riscaldamento, ma difficilmente lo rischierà dal primo minuto. In sua vece dovrebbe di nuovo prender posto sulla linea difensiva Alessandro Tomba. Difficile dire se, per un confronto del rilievo di quello alle porte, il tecnico replicherà il canonico 4-3-3 a cui ha quasi sempre fatto ricorso; non escluso opti per un 3-5-2 nel quale troverebbe posto sulla sinistra un rigenerato Luca Bartolini, mostratosi estremamente tonico nello spezzone di match giocato contro i romagnoli; nella Samb, indisponibili gli infortunati Paolini e Chiatante e lo squalificato Barberini.

«Voglia di battersi»

La sfida è delicata e cruciale. E' il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni ad analizzare, in luogo di mister Clementi, il confronto nel consueto rendez vous pre-partita: «Al match - dice Moroni - approda una Vigor in salute, reduce da ben nove risultati utili nelle ultime dieci partite (unica sconfitta, in questa sequenza, quella di Fossombrone, ndr). Dovremo però come di consueto confrontarci con le indisponibilità, che ci obbligano a rinunciare a giocatori importanti per l'economia del nostro gioco. Ma scendiamo a San Benedetto con una mentalità positiva, confidando che la squadra saprà farsi valere. Del resto, partite come questa si preparano da sole. La Vigor, in ogni caso, non cambierà il suo atteggiamento in campo: calcherà il Riviera delle Palme decisa a fare il suo gioco, senza pensare al fatto che ha di fronte una compagine attrezzatissima e che punta, legittimamente, a vincere il torneo». Quanto agli equilibri del campionato a metà del guado, Moroni è lucido ed essenziale: «A parte la Samb che affrontiamo ora - dice - abbiamo già incrociato tutte le big, dall'Aquila al Chieti e al Campobasso, e abbiamo fatto la nostra gara con tutte nonostante le defezioni con cui ci siamo dovuti confrontare in questa prima parte della stagione. Non ci facciamo illusioni sul grado di difficoltà delle sfide che ci attendono nel ritorno: saranno dure, tutte le squadre si rinforzano, la classifica è incredibilmente corta, ci attendono test impegnativi ai quali ci presentiamo però con una sana voglia di batterci».

I tifosi

I supporter rossoblù preparano la trasferta e il Club Ragazzi della Nord fissa alle 16 di oggi l'orario per il raduno della carovana di auto che raggiungerà il Riviera delle Palme. Arbitrerà Terribile di Bassano del Grappa, che ha già diretto la Vigor l'anno scorso nell'1 a 1 col Notaresco.