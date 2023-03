Il Milan torna ai quarti di Champions dopo 11 anni: eliminato il Tottenham di Conte

È un Milan che esulta con le braccia al cielo e torna ai quarti di Champions league dopo 11 lunghi, lunghissimi anni. È un traguardo prestigioso per i rossoneri e per il calcio italiano. Eliminato il Tottenham di Antonio Conte. Si ripartiva dall’1-0 di San Siro, ma a Londra – in una gara nella quale nessuna delle due squadre si risparmi – finisce 0-0. Un risultato che premia appunto il Diavolo.

Da una parte gli Spurs cercano di colpire con veloci contropiedi; dall’altra i rossoneri vanno in pressing e provano a lanciare Rafael Leao. La prima occasione è tutta per gli inglesi. A pochissimi metri dall’area avversaria, Krunic perde palla, il Tottenham riparte e va al tiro con Emerson, deviato da Tomori. Nel capovolgimento di fronte il Diavolo ci prova con Theo Hernandez, ma una deviazione rende più facile la vita a Forster. È il Milan a conquistare metri e si rende pericoloso con uno schema a sorpresa su calcio piazzato, ma il tentativo di Messias si spegne sul fondo.

Nel finale il Tottenham sfiora il vantaggio con un piatto di Kane, deviato da Thiaw, ma il riflesso di Maignan è prodigioso. Nella ripresa sono ancora i rossoneri a creare scompiglio con Brahim Diaz (salvataggio di Forster), ma il Tottenham inizia ad attaccare. Fino a 13’ dalla fine, quando Romero sciaguratamente si fa buttare fuori per doppio giallo, lasciando gli Spurs in 10. Con un uomo in meno per gli inglesi è impossibile trovare il gol e ai quarti vola il Milan. Anche se nel finale Maignan compie un miracolo e nel ribaltamento di fronte è Origi a centrare il palo.