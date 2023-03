Falconara, la Volley Game sugli scudi. Dalla prima squadra al settore giovanile sarà una primavera di fuoco

FALCONARA- Fase calda per la Volley Game Falconara. La storica società falconarese guidata dal presidente Manuele Ravellino con la sua prima squadra, la T-Trade Group (serie C), sta lottando per entrare nella seconda fase dei play off.

Il programma

Sabato al Badiali arriverà la prima del girone, la forte Sios San Severino Marche. Bene anche la serie D che si sta guadagnando la salvezza in maniera audace e in questa settimana ci saranno due match davvero decisivi. Anche la seconda squadra è formata con tutti i ragazzi del vivaio biancoverde e continua ad essere un fiore all'occhiello per il movimento sportivo della città. Lo dimostrano anche i risultati: la under 19 anche in questa stagione si è qualificata per le fasi finali, per esempio. Prima sono anche la Under 17 la 15 e la 12 nei propri campionati.