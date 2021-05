Cocciaretto fuori al Roland Garros, ma può rientrare come "Lucky Loser"

PARIGI - Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto nel terzo turno di qualificazione al Roland Garros, a Parigi. La ventenne tennista fermana, 113 del ranking mondiale è stata battuta in tre set dalla cinese Xiyu Wang, numero 145, con il punteggio di 6-3 6-7(8) 6-3. Elisabetta, ancora non al meglio con il ginocchio infortunato, è scesa in campo con una vistosa fasciatura, ha cercato di rimanere con coraggio nel match contro un’avversaria in gran forma. La Cocciaretto può ancora sperare di entrare nel main draw come lucky luser, in caso di forfait di 3 giocatrici. Nel tabellone principale, invece, l’ascolano Stefano Travaglia che nel primo turno affronterà l’australiano Alex De Minaur (numero 22 del mondo).



