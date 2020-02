Elisabetta Cocciaretto vince ancora per l'Italia in Confederation Cup

TALLIN - Elisabetta Cocciaretto vince ancora. E l’Italia vola allo spareggio di oggi (contro Russia o Croazia) per la conquista dei play off di Fed Cup, in programma ad aprile. Nella sfida, fra Italia e Grecia, tra le numero due dei rispettivi team nessun problema per diciannovenne fermana (n.153 Wta), che ha vinto il suo secondo match in maglia azzurra, superando per 6-1 6-2, in appena 52 minuti di gioco, Dimitra Pavlou, 15 anni, all’esordio assoluto con la maglia della nazionale. La marchigiana ha concesso il primo gioco alla sua avversaria, cedendo la battuta alla seconda palla-break, ma poi ha infilato un parziale di nove game consecutivi che l’ha portata sul 6-3 3-0. La greca ha provato a reagire strappando ancora una volta il servizio all’azzurra e poi, per la prima volta, ha vinto due giochi di fila (3-2): la Cocciaretto, però, ha ristabilito immediatamente le distanze aggiudicandosi gli ultimi quattro game (6-2) e regalando il primo punto all’Italia. Bissato dalla compagna Jasmine Paolini che ha superato Michaela Laki per 6-1 6-4 in 55’. Ovviamente soddisfatta la Cocciaretto al termine del match. "All’inizio- ha raccontato- non ho avuto un buon approccio, anche perché pensavo di trovarmi di fronte un’altra avversaria. Ma poi- dopo avere subito il break sono riuscita a sviluppare il mio gioco, rimettendomi in carreggiata. Sto giocando bene, sono in fiducia, e molto contenta di questo esordio in singolare con la maglia della nazionale e di portare il mio contributo".







