Pioggia e freddo, Tamberi salta l'appuntamento in piazza a Heilbronn: «Mi dispiace, ci vediamo tra due settimane ai Mondiali di Budapest»

Maltempo in Germania, il campione olimpico del salto in alto Gimbo Tamberi ha rinunciato al caratteristico meeting di Heilbronn: «Non voglio correre rischi, appuntamento tra due settimane ai Mondiali di Budapest».

La promessa

Freddo e pioggia a Heilbronn, in Germania: Tamberi ha preferito saltare, in senso lato, l’ultima uscita agonistica prima dei Mondiali di Budapest. Troppo pericoloso saltare in condizioni meteo avverse, sotto la pioggia battente, come ha spiegato l’azzurro al microfono dello speaker di fronte al pubblico: «Mi dispiace, avrei voluto tanto gareggiare, ma l’anno scorso sono scivolato a Zurigo sulla pedana bagnata nella finale di Diamond League e allora, in vista dei Mondiali, non voglio correre rischi. Prometto che tornerò qui nella prossima stagione».

L'attesa

Tra due settimane il marchigiano delle Fiamme Oro è atteso in gara a Budapest - si legge nella nota Fidal -nella qualificazione della rassegna iridata, in programma nella mattina di domenica 20 agosto alle ore 10.35.

Un paio di giorni più tardi, martedì 22 agosto alle 19.55, l’appuntamento con la finale dove Gimbo proverà a conquistare l’unica medaglia che manca alla sua collezione, quella dei Mondiali all’aperto, dopo aver già vinto in carriera ai Mondiali indoor (2016) e tre volte agli Europei (outdoor 2016 e 2022, in sala nel 2019) oltre al trionfo delle Olimpiadi di Tokyo. Nel meeting di Heilbronn, interamente dedicato al salto in alto, vittoria al neozelandese Hamish Kerr davanti al coreano Woo Sang-hyeok, entrambi a quota 2,28.