Diamond League, Barshim stavolta non perdona: Tamberi medaglia d'argento (si ferma a 2.34)

CHORZOW - Stavolta Gianmarco Tamberi si deve accontentare della medaglia d'argento. L'olimpionico marchigiano chude la tappa polacca della Diamond League alle spalle di Mutaz Essa Barshim (Qatar), che ha vinto saltando 2.36. Gimbo ha collezionato 3 errori, mentre Barshim dopo avere fallito la prova a 2.34 ha deciso di non ritentare e di andare a provare direttaremente a 2.36: una scelta che l'ha premiato, mentre Tamberi dopo avere superato lo scoglio del 2.34 non è riuscito a centrare il 2.36. Per il campione marchigiano dunque la terza uscita stagionale si chiude con un secondo posto, sulla stessa pedana dove si è imposto tre settimane fa in Coppa Europa saltando, nella sua prima gara dell’anno, i 2,29 assicurandosi con il successo punti preziosi per la causa azzurra, da buon capitano della nazionale.



Il palcoscenico giusto



Da qui è partita nel migliore dei modi la sua annata agonistica.

E da qui ha tentato di girare pagina dopo il passaggio a vuoto di inizio luglio a Stoccolma, in un pomeriggio condizionato pesantemente dal maltempo. Una non gara, praticamente, in cui Gimbo dopo avere saltato 2,12 alla seconda prova si era arreso ai 2,16 alle cattive condizioni del tempo che gli avevano consigliato di non correre rischi inutili in vista del prosieguo della stagione. Soprattutto in vista dei mondiali di Budapest (19-27 agosto), dove il trentunenne anconetano delle Fiamme Oro, andrà alla caccia dell’unico titolo che gli manca nella sua già ricchissima carriera.