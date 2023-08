Tamberi, in Germania ultimo test pre-mondiale. Il campione olimpico a Heilbronn nel meeting in piazza

ANCONA È in arrivo l'ultimo test prima dei Mondiali per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico del salto in alto sarà in gara oggi alle ore 14 a Heilbronn, in Germania, nel meeting in piazza che ha raccolto la tradizione di Eberstadt, dove Gimbo ha trovato uno dei migliori salti della carriera, il 2,37 del 2015.

La gara

Tamberi gareggerà nel land del Baden-Württemberg a tre settimane esatte dal turno di qualificazione di Budapest, previsto per la mattinata di domenica 20 agosto (alle 10.35), quando andrà alla ricerca della finale iridata di due giorni dopo (martedì 22 alle ore 19.55). Per l'azzurro delle Fiamme Oro sarà la quarta uscita dell'anno dopo il debutto da 2,29 agli Europei a squadre di Chorzow, quando ha vinto la gara individuale e ha alzato da capitano azzurro il trofeo della Coppa Europa', prestazione seguita dal 2,12 sotto la pioggia di Stoccolma e dal notevole 2,34 in Diamond League di nuovo sulla pedana di Chorzow, misura che al momento lo colloca al terzo posto delle liste dell'anno tra chi potrà partecipare ai Mondiali (Barshim 2,36, Harrison 2,35). Tra gli avversari, si registra soprattutto la presenza del tedesco da 2,34 Tobias Potye rivale principale dell'azzurro nei trionfali Europei di Monaco, ma anche degli australiani Brandon Starc e Joel Baden, e degli ucraini Andriy Protsenko e Oleh Doroshchuk. Annunciato anche il coreano Woo Sang-hyeok.