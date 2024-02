Settimana lavorativa di 4 giorni (con lo stesso stipendio) al via in Germania: «Aumenta benessere e produttività». Chi lo fa in Italia

Migliorare benessere dei dipendenti e produttività delle aziende con una settimana lavorativa corta, di soli quattro giorni su 7, mantenedo la stessa retribuzione. Questa la sperimentazione che avrà la durata di sei mesi appena avviata in Germania e che coinvolge 45 aziende sparse su tutto il Paese. L'iniziativa è stata ben accolta sia dai dipendenti che dai datori di lavoro, e se avrà successo, potrebbe rappresentare un modello interessante per affrontare le sfide legate alla produttività e alla manodopera in altri paesi industrializzati.

L'esperimento in Europa conta diversi precedenti: in Spagna, Finlandia, Regno Unito, Svezia, Finlandia e anche in Italia alcune aziende hanno deciso di tentare la strada della settimana corta. In un momento in cui la Germania si trova ad affrontare una crescita della produttività più lenta, in calo costante dal 2017 (ma comunque superiore a quella delle altre realtà del Continente) e una carenza di manodopera, la settimana lavorativa più corta potrebbe offrire una soluzione interessante.