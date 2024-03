Pullman Flixbus si ribalta in autostrada: almeno 5 morti e 12 feriti gravi. «A9 chiusa tutto il giorno per i soccorsi»

Ancora un incidente per un pullman Flixbus. In Germania, sull'autostrada A9 vicino Lipsia, un mezzo della compagnia low cost Flixbus si è ribaltato. Drammatico il primo bilancio: almeno 5 morti. Diverse le persone gravemente ferite, come riportato dall'agenzia tedesca Dpa. Secondo le prime informazioni dovrebbero essere 12.

Il pullman era in viaggio per Zurigo quando è uscito di strada per ragioni ancora sconosciute.

Poi il dramma: il veicolo si è ribaltato senza lasciare scampo ad alcuni dei passeggeri. Il Flixbus è finito fuori strada finendo tra i cespugli in un rettilineo tra lo svincolo di Wiedemar e quello di Schkeuditzer Kreuz, restando su un fianco.

Evacuati i sopravvissuti

Secondo i media locali, a bordo c'erano 53 passeggeri e due autisti (usciti vivi dall'incidente). L'autobus è stato raddrizzato a mezzogiorno con l'ausilio di cinghie per consentire l'evacuazione dei sopravvissuti. «I nostri pensieri - ha riferito alla LVZ il portavoce di Flixbus Sebastian Meyer - sono rivolti a tutte le persone colpite da questo incidente e alle loro famiglie».

Auf der A9 bei Leipzig ist ein Reisebus aus #Berlin verunglückt. Der Unfall passierte zwischen Wiedemar und Schkeuditzer Kreuz. Die Autobahn ist in beide Richtungen voll gesperrt. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Regelmäßige Updates findet ihr hier https://t.co/8vt9SAr5pF pic.twitter.com/eBSP3eMJOW — rbb|24 (@rbb24) March 27, 2024

Autostrada A9 chiusa «fino a sera»

L'incidente è avvenuto Intorno alle 9.45 tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz. Chiusa la autostrada A9 in entrambe le direzioni per l'intervento dei soccorsi. I media locali riferiscono che la situazione è ancora piuttosto confusa: nel tratto autostradale ambulanze, polizia e anche un elicottero dei soccorsi.

Nonostante l'operazione di evacuazione dei sopravvissuti sia terminata, l'autostrada «potrebbe rimanere chiusa fino a sera», ha detto all'agenzia di stampa tedesca un portavoce della polizia sul luogo dell'incidente.

🚨Gegen 9:45 Uhr ereignete sich auf der #A9 bei #Leipzig zwischen #Wiedemar und dem #SchkeuditzerKreuz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem auch ein Reisebus beteiligt ist. Die Fahrbahn in Richtung München ist derzeit voll gesperrt. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) March 27, 2024

«Fino a 50 feriti», sconosciuta la nazionalità delle vittime

Nonostante il numero dei feriti sia ancora incerto, secondo il Leipzig Volkszeitung, un giornale locale della città di Lipsia, gli ospedali si stanno preparando ad accogliere fino a 50 feriti, di cui almeno 10 in gravi condizioni. Il pronto soccorso è stato allertato e le sale operatorie e diagnostiche sono state preparate e tenute in attesa per un'operazione «su larga scala», ha dichiarato un portavoce dell'ospedale Deaconess di Lipsia.

Come riporta LaPresse, che cita la polizia, è ancora sconosciuta l'identità delle vittime. «Attualmente - hanno detto le autorità - non si conoscono ancora le nazionalità dei passeggeri rimasti coinvolti» nel grave incidente.

Incidente simile a quello del 2019

Non è la prima volta che questo tratto della A9 è teatro di un incidente che riguarda la compagnia Flixbus. Come ricordato dalla Bild, nel maggio 2019 si era verificata una situazione simile, 15 chilometri a sud. Anche il quel caso il pullman si era ribaltato e una donna era morta. Nello schianto rimasero ferite oltre 70 persone, alcune in modo grave.