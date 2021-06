FlixBus: dieci località di mare collegate nelle Marche per la stagione estiva. Ecco quali sono

ANCONA - A pochi giorni dall'inizio dell'estate, FlixBus inaugura nuovi collegamenti in autobus in tutta Italia, portando a 100 il numero delle località di mare raggiungibili nel Paese.

Nelle Marche sono 10 le mete balneari conesse: da Pesaro a Porto d’Ascoli, passando per Porto Recanati, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto, il litorale potrà giovare tutta l’estate di nuovi arrivi da un gran numero di regioni italiane dalla Lombardia alla Sicilia. Inoltre, Ancona si offrirà come nodo strategico di interconnessione anche per i bagnanti in arrivo da Svizzera e Germania, grazie alle tratte con sette città tra cui Zurigo e Francoforte.

In questo modo, FlixBus continua a supportare la ripartenza del settore turistico, offrendosi come soluzione di viaggio ideale per una comunità di viaggiatori sempre più propensa, secondo Istat, a trascorrere le vacanze in Italia, ma anche per i visitatori provenienti dall'estero, che, grazie a una rete di connessioni internazionali, potranno raggiungere la Penisola con facilità.

