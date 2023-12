Esodo prenatalizio: in vendita gli ultimi posti sulle corse FlixBus per le Marche e l’Anconetano. In vista del Natale, FlixBus ha rafforzato i collegamenti con la provincia di Ancona e le Marche per agevolare il ritorno in famiglia – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione. Questo incremento riguarda soprattutto le rotte attive fra le Marche e alcune grandi città universitarie del Paese, soprattutto al centro e Nord Italia.

Osimo e Loreto

Oltre al capoluogo di regione, FlixBus collega in provincia anche le località di Osimo e Loreto. In tutto, sono 18 le destinazioni collegate dagli autobus verdi di FlixBus sull’intero territorio marchigiano: di queste, ben nove sono piccoli centri con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, fra cui anche la stessa Loreto.

Le corse

Fino alla fine del 2023, per Ancona partiranno settimanalmente fino a 26 corse dirette da Bologna, fino a 24 da Roma, fino a 25 da Pescara, fino a 12 da Milano e fino a otto da Perugia. Chi rientra dall’estero raggiungendo Roma in aereo, inoltre, potrà ripartire da lì con FlixBus alla volta di Ancona, grazie al potenziamento delle corse attive da Fiumicino (fino a 24 alla settimana) e Ciampino (fino a 17).

Inoltre, grazie alla rete internazionale di FlixBus, anche chi studia o lavora in Svizzera o in Germania potrà fare rientro in famiglia, partendo da città come Zurigo, Monaco di Baviera e Francoforte.

In provincia, saranno più facilmente raggiungibili fino a fine anno anche Osimo e Loreto, che beneficeranno, in particolare, di fino a 19 collegamenti con Roma e da Fiumicino e fino a 12 con Ciampino.

Tutti i collegamenti sono in vendita sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus e nei punti vendita sul territorio.

I «viaggiatori del cuore» che tornano a casa: un’indagine fa luce su un nuovo tipo di passeggero

Secondo lo studio Cosa ci spinge a viaggiare, commissionato da FlixBus alla società di ricerche Squadrati nel 2023, nel post-pandemia 1 persona su 4 viaggia per motivi di affetto, attribuendo un'importanza fondamentale alla famiglia e alle amicizie. Lo studio classifica questa categoria come «viaggiatori del cuore», analizzandone il profilo e le abitudini.

Tra le considerazioni che emergono da questa analisi, una riguarda la tendenza, fra molte delle persone appartenenti a questa categoria (il 26% del totale), a prediligere il periodo natalizio per mettersi in viaggio.

L’importanza degli affetti è sempre più centrale all’indomani del periodo pandemico: per gran parte delle persone, infatti, oggi viaggiare significa «ritrovare il proprio benessere» (come dichiarato dal 47% del campione intervistato, contro il 36% del pre-pandemia) e «stare con le persone a cui si vuole bene» (come dichiarato dal 34% del campione, contro il 23% del pre-pandemia).



