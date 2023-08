Tamberi, la carica arriva dai social: una storia Instagram racconta lo stato d'animo di Gimbo pre-mondiale

ANCONA- Una storia sui social per descrivere, nel mondo più fedele possibile, le sensazioni di attesa e grande carica. Così Gianmarco Tamberi, il campione olimpico anconetano di salto in alto a Tokyo 2020, è pronto ai mondiali di Budapest che lo vedranno salire in pedana nel weekend a caccia di un oro.

La storia

Nella storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale Gimbo ha raccontato di essersi alzato dal letto, per la prima volta in tanti anni, senza dolori vivendo una sensazione bellissima. Il contesto ideale in vista dei prossimi impegni. Se il buongiorno si vede dal mattino...